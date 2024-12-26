Человека похитили за долг в 50 тысяч рублей в Ленобласти

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Похищение человека за долг в полсотни тысяч рублей организовали в Мурино в Ленобласти, передают «Известия», ссылаясь на источник, в четверг, 26 декабря.
Со слов источника, молодой парень приобрел у знакомого в рассрочку телефон за указанную сумму, но денег не заплатил. Знакомый же избил его, насильно усадив в каршеринг.
Похищенный разбил стекло в автомобиле, саму машину дистанционно заблокировали. За рулем нашли мужчину, а пострадавшего и его похитителя обнаружили в торговом центре по соседству.
Злоумышленники задержаны.
Перед этим стало известно о массовой драке в подмосковной Дубне. Инцидент произошел в ночь на четверг, 26 декабря. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Похищенный разбил стекло в автомобиле, саму машину дистанционно заблокировали. За рулем нашли мужчину, а пострадавшего и его похитителя обнаружили в торговом центре по соседству.
Злоумышленники задержаны.
Перед этим стало известно о массовой драке в подмосковной Дубне. Инцидент произошел в ночь на четверг, 26 декабря. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов