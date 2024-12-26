Занимавшегося сексом мигранта с 13-летней дочерью задержал отец в Екатеринбурге

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Занимавшегося сексом мигранта из Таджикистана с 13-летней дочерью задержал екатеринбуржец, передает портал E1.RU. Известно, что злоумышленнику 28 лет.
Со слов источника, девочка недавно была в психбольнице с нервами. Россиянин проверил телефон и нашел интимную переписку с Курбонмуродом. Затем житель Екатеринбурга стал переписываться с ним от имени дочки, пригласив в гости.
Когда мигрант подошел к квартире, его задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и общественники.
По словам подозреваемого, в сентябре этого года он якобы по обоюдному согласию вступил в интимную связь с девочкой. Сама она находится на профилактическом учете по причине ухода из дома.
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Когда мигрант подошел к квартире, его задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и общественники.
По словам подозреваемого, в сентябре этого года он якобы по обоюдному согласию вступил в интимную связь с девочкой. Сама она находится на профилактическом учете по причине ухода из дома.
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Никита Кротов