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В Дубне произошла массовая драка со стрельбой

Фото: istockphoto.com/Zeferli

Фото: istockphoto.com/Zeferli

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Массовая драка произошла в ночь на 26 декабря около одного из магазинов на улице Центральная в Дубне, в ходе конфликта один из участников открыл стрельбу, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Предварительно установлено, что между двумя компаниями началась перепалка, перешедшая в потасовку. Во время драки один из мужчин сделал несколько выстрелов в сторону противников», — говорится в сообщении.
Полиция задержала для дальнейшего разбирательства пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, ещё трое участников драки в возрасте от 28 до 40 лет госпитализированы.



Отмечается, что у одного из участников происшествия изъяли травматический пистолет. Проверка показала, что оружие было официально зарегистрировано.

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#дубна
#драка
#оружие
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау
26 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/andreart

Спасательные службы завершили поисковые операции на месте крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Сообщается, что в результате трагедии погибли 38 человек. Согласно последним данным, 29 пострадавших были госпитализированы. Всем им проведены необходимые медицинские исследования. После стабилизации состояния они были распределены по профильным учреждениям для дальнейшего лечения.

Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В посольстве России сообщили, что среди выживших девять россиян, в то время как всего на борту было 16 граждан РФ.

Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#аэродром
#крушение
#рф
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В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
Труп мужчины обнаружили в школе в Екатеринбурге
26 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

В екатеринбургской школе №113 умер охранник. Его тело обнаружили в столовой, пишет Ura.ru.
Отмечается, что мужчине было 60 лет. Он работал в охранном предприятии.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали. Иные подробности в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном из жилых домов обнаружили труп женщины, пролежавший 1,5 года в квартире. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
#школа
#охрана
#смерть
#труп
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ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО
26 декабря 2024, 09:49

Фото: istockphoto/aarrows

ФСБ России представила видеозапись задержания подозреваемых в организации покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей. Об этом информирует ТАСС.
Сотрудники спецслужбы предотвратили серию покушений, подготовленных Киевом, на высокопоставленных военных Министерства обороны РФ, участвующих в спецоперации, а также на членов их семей. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.

ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны

На видеозаписях видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых, а также представлены изъятые средства связи, использовавшиеся в совершении преступной деятельности.

Ранее ФСБ сообщила, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.

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#минобороны
#рф
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Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета
МЧС Казахстана: в центр судмедэкспертизы доставили 38 тел погибших при крушении
26 декабря 2024, 09:49

Фото: iStock/Diy1

В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На данный момент опознаны тела 7 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.
Напомним, что самолет, следовавший из Баку в Грозный, столкнулся с птицами, после чего командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. В связи с трагическим инцидентом президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, что 26 декабря в стране будет объявлен траур.

Ранее стало известно, что состояние трех россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, оценивается как крайне тяжелое. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести.

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#самолет
#аэродром
#семья
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Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей
МВД: жительница Краснодарского края продала 250 килограммов фальшивой икры
26 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/0

На Алтае задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, продавшую 250 кг фальшивой икры на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Россиянка арендовала дом в Барнауле и заказала туда доставку крупной партии имитированной икры. Она разместила в интернете объявление о продаже натурального деликатеса по низкой стоимости. Когда на предложение стали активно откликаться покупатели, то женщина докупила еще несколько кг икры лососевых рыб и разложила ее тонким слоем поверх искусственной, расфасовав по банкам.

Уточняется, что в первый день торговли мошенница продала пяти клиентам 250 кг фальшивой икры, получив за это 1,5 млн рублей. После женщина покинула Алтайский край, чтобы организовать продажу продукции в других регионах РФ. Спустя некоторое время обманутые покупатели обратились в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали около Тюмени. Против нее возбуждено дело по статье 159 УК РФ.

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#мошенничество
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В Подмосковье рецидивист обворовал более 30 частных домов
26 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/0

Полиция задержала 52-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в серии краж из частных домов и хозяйственных построек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал оконные рамы либо вскрывал замки на входных дверях в частных домах и хозяйственных постройках, расположенных в городском округе Ступино, проникал внутрь и выносил ценности. Всего с апреля текущего года злоумышленник совершил 36 краж, общая сумма причинённого ущерба составила свыше 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В результате расследования подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии по его месту жительства в Ногинске. В его доме нашли часть украденных вещей. Задержанный рассказал, что остальные вещи он продал, а деньги потратил.

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#криминал
#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
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ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
26 декабря 2024, 09:11

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и членов их семей. По информации, предоставленной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины, пишет ТАСС.
По данным ФСБ, планировавшиеся покушения включали использование взрывных устройств, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами. Оперативные действия российских спецслужб позволили предотвратить возможные трагические последствия.

В ЦОС добавили, что украинские спецслужбы поставляли компоненты взрывных устройств для организации терактов против высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны, маскируя их под электробытовые приборы и запчасти.

Помимо этого, ФСБ сообщила, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.

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#автомобиль
#фсб
#теракт
#минобороны
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Экс-президент «Славнефть» Юрий Суханов избил охранника в Хамовниках
26 декабря 2024, 08:30

Фото: iStock/Fedorovekb

Экс-президент нефтяной компании «Славнефть» Юрий Суханов стал фигурантом скандала после того, как избил охранника, который попытался помешать ему вывезти мебель из элитной квартиры в Хамовниках. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошел 22 декабря, когда Суханов приехал в свою 260-метровую квартиру на Пожарском переулке, чтобы забрать мебель. Однако охрана дома не позволила ему войти, так как владельцем квартиры является его жена, и для вывоза имущества требовалось ее согласие.

В результате, Суханов напал на 53-летнего охранника, нанеся ему несколько ударов. Охранник получил закрытый перелом носа и ссадины, его госпитализировали.

В 2002 году против Юрия Суханова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Несмотря на то что совет директоров компании назначил его президентом, суд запретил ему исполнять обязанности и принимать решения. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения, однако позднее дело было закрыто. В 2015 году Суханов покинул пост президента «Славнефть».

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МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев

Стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане
#суд
#пожар
#уголовное тц
#дома
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В Подмосковье произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» — видео
МЧС России: произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» в Подмосковье
26 декабря 2024, 06:01

Фото: iStock/Fedorovekb

В подмосковной Шатуре вспыхнул пожар в торговом центре «Кузьмич», расположенном в поселке Михайловская. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
К счастью, пожарным удалось локализовать возгорание благодаря работе 29 специалистов и 10 единиц техники.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работы по ликвидации последствий пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

В ночь с 25 на 26 декабря «Радио 1» передавало, что в сети опубликовали список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев, а также список погибших россиян.

Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вылетевший неформальный саммит лидеров СНГ, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.

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#мчс
#пожар
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#информация
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