В Дубне произошла массовая драка со стрельбой

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Массовая драка произошла в ночь на 26 декабря около одного из магазинов на улице Центральная в Дубне, в ходе конфликта один из участников открыл стрельбу, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Предварительно установлено, что между двумя компаниями началась перепалка, перешедшая в потасовку. Во время драки один из мужчин сделал несколько выстрелов в сторону противников», — говорится в сообщении.Полиция задержала для дальнейшего разбирательства пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, ещё трое участников драки в возрасте от 28 до 40 лет госпитализированы.
Отмечается, что у одного из участников происшествия изъяли травматический пистолет. Проверка показала, что оружие было официально зарегистрировано.
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