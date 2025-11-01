Baza: Таролог-сатанист* провел страшный обряд смерти против краснодарки
Таролог-сатанист* провёл пугающий ритуал смерти у дома жительницы Кубани. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В материале говорится, что Кристина вместе с мамой и ребёнком живёт в частном доме в Красном Сулине.
Несколько дней назад она заметила на воротах таинственные знаки и решила поставить камеры — записи раскрыли шокирующую картину. Человек в чёрной мантии пришёл к дому, нарисовал кровью большую пентаграмму, устроил обряд со свечами и оставил в центре отрезанную голову коровы. Рядом лежали Таро.
По запросу СМИ специалисты пояснили, что у порога оставили аркан «Смерть» и «десятку мечей» — карты, которые используют в ритуалах, направленных на тяжёлую болезнь и скорую кончину.
