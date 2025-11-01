Hindustan Times: Как минимум 10 человек погибли в давке у храма в Индии

01 ноября 2025, 13:34

Фото: istockphoto/ravald

По меньшей мере десять человек погибли в давке у храма Венкатешвара в городе Шрикакулам штата Андхра‑Прадеш на юго‑востоке Индии. Об этом сообщила газета Hindustan Times 1 ноября.