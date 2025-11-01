Hindustan Times: Как минимум 10 человек погибли в давке у храма в Индии
По меньшей мере десять человек погибли в давке у храма Венкатешвара в городе Шрикакулам штата Андхра‑Прадеш на юго‑востоке Индии. Об этом сообщила газета Hindustan Times 1 ноября.
В материале говорится, что в связи с празднованием Экадаши в храм хлынул огромный поток верующих, из‑за чего место стало переполненным, и произошла внезапная давка. Пострадавших оперативно доставили в больницы.
После инцидента на место прибыли полицейские и взяли ситуацию под контроль. Глава штата Нара Локеш распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Также пообщался с прихожанами и посетил храм региональный министр сельского хозяйства Кинджарапу Атчаннайду, отмечает издание.
