У петербургского пенсионера изъяли самодельный револьвер из 90-х
В Санкт-Петербурге у пожилого жителя Выборгского района изъяли самодельный револьвер. Об этом сообщает Neva.today со ссылкой на МВД России.
По словам 85-летнего петербуржца, этот пистолет ему подарил гендиректор одного из кондитерских предприятий в 1990-х годах. Кроме того, при обыске в доме пенсионера на Пляжевой улице также нашли 47 патронов. Эксперты выяснили, что револьвер все еще пригоден для стрельбы.
Владельца оружия и боеприпасов уже опросили. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК.
