В США шестилетний школьник несколько раз выстрелил в учительницу
Шестилетний школьник из США несколько раз выстрелил в свою учительницу. Об этом сообщает Mirror.
Все произошло в январе 2023 года, но подробности стали известны лишь сейчас. Педагог начальной школы Эбби Цвернер госпитализировали с ранением руки и груди — пуля пробила легкое. Несмотря на тяжелые травмы, женщина смогла вывести остальных учеников из класса, а после потеряла сознание.
Пострадавшая перенесла шесть операций и почти две недели провела в больнице. Пуля все еще находится в ее груди. Женщина не может шевелить левой рукой и страдает от ПТСР. Она оставила работу в школе и подала иск на 40 миллионов долларов против бывшей помощницы директора Эбони Паркер.
По словам адвоката Дианы Тоскано, Паркер несколько раз предупредили, что ученик может быть вооружен, но она не предприняла никаких действий — не осмотрела его вещи, не вывела из класса и не вызвала полицию.
Мать нападавшего приговорили к четырем годам колонии за халатное обращение с ребенком и незаконное хранение оружия. Следователи выяснили, что школьник достал пистолет из ее сумки, которая лежала на комоде в их доме.
