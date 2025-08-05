Baza: У Челябинского главы СК арестовали 3,9 млрд руб

05 августа 2025, 12:07

Фото: istockphoto/blinow61

Глава Следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин оказался в центре скандала после того, как у него были арестованы 3,9 миллиарда рублей на банковских счетах. Об этом 1 августа сообщили «Коммерсантъ» и другие СМИ, ссылаясь на информацию от службы судебных приставов.