Baza: У Челябинского главы СК арестовали 3,9 млрд руб
Глава Следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин оказался в центре скандала после того, как у него были арестованы 3,9 миллиарда рублей на банковских счетах. Об этом 1 августа сообщили «Коммерсантъ» и другие СМИ, ссылаясь на информацию от службы судебных приставов.
Отмечено, что Колбасин является одним из ответчиков по иску Генеральной прокуратуры к бывшему владельцу компании «Южуралзолото» Константину Струкову. Генпрокуратура считает, что Струков несет ответственность за прорыв дамбы на Светлинском месторождении в апреле 2024 года, что привело к серьезному экологическому ущербу: более 300 тысяч квадратных метров сельхозземель были загрязнены мышьяком.
Прокуратура утверждает, что Колбасин и его заместители, отвечающие за расследование этого инцидента, вместо того чтобы выполнять свои обязанности, пытались помочь Струкову сохранить бизнес, при этом Колбасин якобы оказывал ему покровительство.
В августе 2024 года было возбуждено уголовное дело о порче земли (часть 1 статьи 254 УК РФ), однако расследование неоднократно передавалось между различными подразделениями — от следственного отдела по Южноуральску до третьего отдела по расследованию особо важных дел. За год расследования не была проверена причастность руководства «Южуралзолота» к инциденту, и обвинения не были предъявлены.
После появления информации о миллиардах на счетах Колбасина, Следственный комитет сообщил о начале служебной проверки в связи с публикациями, касающимися его личности. При этом не уточняется, отстранен ли Колбасин от исполнения своих служебных обязанностей на время проверки.
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