В Омске во время Сибирского марафона скончался 65-летний спортсмен
В Омске во время Сибирского международного марафона трагически скончался 65-летний участник, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Мужчине стало плохо на втором километре 10-километровой дистанции — он потерял сознание и умер до прибытия врачей.
Представители правоохранительных органов уточнили, что признаков насильственной смерти не выявлено, криминальная составляющая отсутствует. Причины смерти будут установлены в ходе медицинской экспертизы.
Ранее за неделю на соревнованиях на открытой воде в Нижнем Новгороде погибли два марафонца — москвич Дмитрий Ионов и многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев.
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