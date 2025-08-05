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В Омске во время Сибирского марафона скончался 65-летний спортсмен

Фото: iStock/Pavel1964

В Омске во время Сибирского международного марафона трагически скончался 65-летний участник, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.



Мужчине стало плохо на втором километре 10-километровой дистанции — он потерял сознание и умер до прибытия врачей.

Представители правоохранительных органов уточнили, что признаков насильственной смерти не выявлено, криминальная составляющая отсутствует. Причины смерти будут установлены в ходе медицинской экспертизы.

Ранее за неделю на соревнованиях на открытой воде в Нижнем Новгороде погибли два марафонца — москвич Дмитрий Ионов и многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев.

Анастасия Чубина

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