Baza: Учительница из Уфы отдала корейскому «певцу» больше 300 тысяч рублей
Сумму в свыше 300 тысяч рублей отдала мошенникам учительница из Уфы. Как пишет Baza, в деле фигурирует имя знаменитого корейского певца Бэкхена, число подписчиков которого достигает 21 миллиона. Обозреватели подчеркнули, что теперь учительница считает, что, возможно, с ней связывался не солист группы ЕХО.
В материале сказано, что злоумышленники связались с 28-летней Эллой еще в феврале. Под видом звезды они написали, что хотят пообщаться поближе со своими поклонниками. Преподавательница обрадовалась, поскольку была из числа фанаток группы.
Лже-певец пообещал отправить девушке украшение, Айфон и Айрподсы, уже в марте она получила письмо от «курьерской доставки», в котором говорилось, что ей необходимо перечислить 253 тысячи рублей за таможенные сборы. Затем аферисты выманили у жертвы еще 53 тысячи рублей и пропали. Примечательно, что при последующем переводе банк заблокировал операцию, но девушка перевела средства с нескольких счетов.
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