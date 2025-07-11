Baza: Учительница из Уфы отдала корейскому «певцу» больше 300 тысяч рублей

11 июля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/artoleshko

Сумму в свыше 300 тысяч рублей отдала мошенникам учительница из Уфы. Как пишет Baza, в деле фигурирует имя знаменитого корейского певца Бэкхена, число подписчиков которого достигает 21 миллиона. Обозреватели подчеркнули, что теперь учительница считает, что, возможно, с ней связывался не солист группы ЕХО.