Погребённый заживо с пулей в голове мужчина выжил и выполз из-под земли
Австралиец выжил после выстрела в голову и погребения заживо. Об этом пишет издание Daily Star.
По данным местных правоохранительных органов, на 23-летнего мужчину напали киллеры, которые выстрелили ему в голову, закопали в неглубокой могиле и скрылись с места преступления. Несмотря на тяжёлое ранение, он остался жив и смог самостоятельно выползти из-под земли с пулей в голове.
Около пяти утра раненый добрался до заправочной станции, где попросил вызвать ему такси и умолял не звонить в скорую помощь.
Вопреки его просьбам, работники АЗС всё-таки вызвали врачей, которые доставили его в больницу. Там мужчине успешно провели операцию по извлечению пули из мозга.
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