Москвич попал в полицию из-за четырех пачек презервативов

11 июля 2025, 11:16

В Москве задержали мужчину, укравшего презервативы для встречи с возлюбленной

Фото: iStock/Deagreez

В Москве 31-летний романтик обокрал супермаркет, чтобы подготовиться к встрече с возлюбленной. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление Росгвардии.