Москвич попал в полицию из-за четырех пачек презервативов
В Москве задержали мужчину, укравшего презервативы для встречи с возлюбленной
В Москве 31-летний романтик обокрал супермаркет, чтобы подготовиться к встрече с возлюбленной. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление Росгвардии.
По данным ведомства, мужчина решил организовать идеальное свидание, правда, способ выбрал незаконный. По пути он заглянул в магазин на Новоухмтомском шоссе, стащил с полок четыре пачки презервативов, крем-стайлинг и шоколад. Однако вместо романтической его ждала встреча с правоохранителями. Воришку поймали и отвезли в полицию.
Ранее сообщалось, что в Москве очевидец остановил мужчину, преследовавшего и избившего девушку.
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