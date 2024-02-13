Baza: Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра

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Машинист поезда, который устроил аварию в Челябинской области, явился на работу пьяным и миновал прохождение медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сказа о якобы повышенном давлении, после чего продолжил банкет в кабине. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
«Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — сообщает издание.Управляя тепловозом, мужчина попытался успеть проехать на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В результате аварии 12 вагонов сошли с рельсов.
В Следственном комитете России подтвердили, что в крови машиниста выявили алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.
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