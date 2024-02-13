Baza: Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра

Машинист поезда, который устроил аварию в Челябинской области, явился на работу пьяным и миновал прохождение медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сказа о якобы повышенном давлении, после чего продолжил банкет в кабине. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.