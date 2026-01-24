Baza: утопившая ребенка в Москве мать сбежала после дела о педофилии
Мать, подозреваемая в убийстве ребёнка в Москве, ранее уехала из Нижегородской области после громкого дела о педофилии. Об этом сообщает Baza.
Тогда её дочь обвинила отчима в изнасиловании и, по данным СМИ, настаивала на компенсации в 40 млн рублей. По информации канала, Александра Шалина переехала из Якутии в Нижегородскую область вместе с дочерью. Там она вышла замуж за мужчину, у которого уже было двое сыновей.
В браке у пары родился общий ребёнок, но вскоре супруги развелись. Несмотря на это, бывший муж позволил Шалиной остаться с детьми в его доме в деревне Дивеево.
В 2024 году Шалина заявила в полицию, что экс-супруг на протяжении пяти лет насиловал её дочь, на тот момент девочке было 13 лет. Мужчину задержали. При этом знакомые семьи утверждали, что обвинения могли быть ложными и связанными с попыткой завладеть домом.
Параллельно женщина сообщала, что её избил старший сын бывшего мужа, инцидент, по её словам, произошёл в гараже. Однако запись с камер наблюдения, как утверждается, показала, что Шалина наносила себе удары молотком сама. Несмотря на это, следствие, по данным «Базы», собрало доказательства по делу об изнасиловании, и отчим оказался под арестом.
Позже журналисты выпустили сюжет, в котором говорилось, что падчерица добивается многомиллионной компенсации на покупку квартиры в Москве. После резонанса Шалина заявляла о намерении переехать в столицу и сменить фамилию. Сейчас отец погибшего ребёнка остаётся в СИЗО, а следователи московского СК допрашивают женщину.
