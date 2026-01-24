Достижения.рф

Женщина утопила своего ребенка в Москве

РЕН ТВ: Женщина утопила своего пятилетнего сына в московском районе Братеево
Фото: istockphoto/blinow61

Женщина, по предварительной информации, утопила своего пятилетнего сына. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.



Происшествие случилось в районе Братеево на юге Москвы. На месте работают оперативные службы, обстоятельства выясняются.

Перед этим сообщалось, что еще одна роженица потеряла ребенка в роддоме Новокузнецка. Телеграм-канал Baza уточнял, что некоторое время назад в медучреждении скончались еще девять малышей.

Ребенок 38-летней Венеры прожил дольше, чем остальные, однако, несмотря на утверждения врачей о положительной динамике, пациент скончался 22 января.

Никита Кротов

