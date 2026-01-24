Жительница Уфы перепутала Airpods с таблетками и проглотила его
Жительница Уфы случайно проглотила AirPods, перепутав наушник с таблетками. Как пишет телеграм-канал SHOT, гаджет провёл в желудке почти сутки.
Психолог Мария положила аксессуар в карман рядом с горстью лекарств. Когда пришло время принимать таблетки, она, не глядя, запила их водой.
Сразу появились неприятные ощущения, но девушка решила, что просто попалась крупная таблетка. Позже, когда Мария достала AirPods, выяснилось, что одного наушника нет. Она обратилась в больницу.
Рентген показал инородный предмет в желудке. Однако врачи решили не извлекать наушник — из-за риска травмировать желудок и ухудшить ситуацию — и отправили пациентку домой ждать, пока он выйдет естественным путём.
Пациентка в разговоре с врачами отметила, что при включении музыка воспроизводится, но, разумеется, ее не слышно. В итоге наушник самостоятельно прошёл из желудка в кишечник и вышел наружу. Девушка говорит, что теперь будет внимательнее, принимая лекарства.
