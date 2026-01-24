Жительница Уфы перепутала Airpods с таблетками и проглотила его

24 января 2026, 14:22

SHOT: Жительница Уфы перепутала наушники Airpods с таблетками и проглотила его

Фото: istockphoto/dontree_m

Жительница Уфы случайно проглотила AirPods, перепутав наушник с таблетками. Как пишет телеграм-канал SHOT, гаджет провёл в желудке почти сутки.