Кот преодолел расстояние в 250 километров, чтобы вернуться домой почти через полгода

24 января 2026, 13:38

Пропавший кот прошел 250 километров, чтобы вернуться из Испании во Францию

Фото: istockphoto/scaliger

Кот по кличке Филу, пропавший во время семейной поездки, сам добрался до дома во Франции из другой страны, преодолев около 250 километров. Об этом сообщает France Info.