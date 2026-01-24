Достижения.рф

Кот преодолел расстояние в 250 километров, чтобы вернуться домой почти через полгода

Пропавший кот прошел 250 километров, чтобы вернуться из Испании во Францию
Кот по кличке Филу, пропавший во время семейной поездки, сам добрался до дома во Франции из другой страны, преодолев около 250 километров. Об этом сообщает France Info.



Хозяева питомца — Эвелин и Патрик Сир — отдыхали с детьми и котом в Испании. В начале августа 2025 года они возвращались в родную коммуну Олонзак и по дороге остановились на заправке. Во время привала Филу сбежал, а заметили это только спустя время. Сначала семья думала, что кот спрятался в автодоме, но он не откликался ни на зов, ни на запах еды.

На следующий день Сиры вернулись на ту же заправку, рассказали о пропаже и обратились за помощью к местным зоозащитникам, однако поиски результата не дали. Надежда почти угасла, пока через пять месяцев с ними не связалась женщина по имени Элен.

Элен живёт на окраине Олонзака. По её словам, 9 декабря она нашла исхудавшего и голодного кота и решила, что он бездомный. Она подкармливала его, пока не заметила кашель, после чего отвезла животное к ветеринару. В клинике у Филу обнаружили чип и смогли установить контакты владельцев.

Как именно кот сумел вернуться в родные места, остаётся загадкой. Хозяйка также обратила внимание на череду совпадений по датам. Филу исчез 9 августа, его нашли 9 декабря, а домой он вернулся 9 января — незадолго до её дня рождения.

