Baza: в Абхазии застрелили парламентария

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Депутата Вахтанга Голандзию застрелили в парламенте Абхазии.
Как сообщает Telegram-канал Baza, во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в парламентария Кана Кварчию. Голандзия, пытаясь их разнять, был смертельно ранен.
По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, Вахтанг Голадзия был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо.
Каждый год, с ноября по апрель, в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей республику, сокращается, и уровень водохранилища падает.
Россия из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, закреплённых в рамках гармонизации законодательств двух стран, стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости, ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство принимает чрезвычайные меры.
Из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии хотят запретить майнинг — добычу криптовалюты.
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По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, Вахтанг Голадзия был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо.
Каждый год, с ноября по апрель, в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей республику, сокращается, и уровень водохранилища падает.
Россия из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, закреплённых в рамках гармонизации законодательств двух стран, стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости, ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство принимает чрезвычайные меры.
Из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии хотят запретить майнинг — добычу криптовалюты.
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Анастасия Ларина