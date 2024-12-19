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Baza: в Абхазии застрелили парламентария

Baza: Депутат погиб во время стрельбы в парламенте Абхазии
Фото: iStock/Евгений Хабаров

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Депутата Вахтанга Голандзию застрелили в парламенте Абхазии.
Как сообщает Telegram-канал Baza, во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в парламентария Кана Кварчию. Голандзия, пытаясь их разнять, был смертельно ранен.

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, Вахтанг Голадзия был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо.



Каждый год, с ноября по апрель, в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей республику, сокращается, и уровень водохранилища падает.

Россия из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, закреплённых в рамках гармонизации законодательств двух стран, стала поставлять электричество в республику по коммерческой стоимости, ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство принимает чрезвычайные меры.

Из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии хотят запретить майнинг — добычу криптовалюты.

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Перерезал горло, изнасиловал и поджёг: убийцу полицейского и его жены ищут по всей России
19 декабря 2024, 16:32

Фото: istock / Daniel Tadevosyan

В Краснодарском крае после праздничного вечера в караоке-баре полицейский и его жена пригласили домой нового знакомого. Однако их гостеприимство обернулось смертью. Подробности трагедии — в материале «Радио 1».

Опасное знакомство

Отец погибшего полицейского рассказал, что в ночь на 16 декабря супруги отправились в караоке-бар, где и встретили Фошенко. Мужчина отмечал в заведении день рождения. После закрытия бара семейная пара пригласила нового знакомого к себе домой, чтобы продолжить отдыхать.

Фото: istock / MaximFesenko

Детальное развитие событий остаётся неизвестным. В сети появилось видео, снятое погибшей до гибели, которое она успела отправить своей подруге. На записи девушка рассказывает, что в их доме находится незнакомый мужчина, приехавший вместе с ними из ночного клуба. Также на видео зафиксирован конфликт между полицейским и подозреваемым.

«Понятное дело, рано или поздно мы его выгоним. Но пока пускай», — говорит девушка.
16 декабря в 10:00 на пульт дежурного МЧС поступила информация о возгорании. На ликвидацию огня, который охватил площадь в четыре квадратных метра, потребовалось около десяти минут. Тела 23-летнего сержанта полиции Андрея Дорошенко и его 19-летней жены Яны обнаружили в сгоревшей квартире.

Гость перерезал горло хозяину квартиры, на теле девушки также были обнаружены ножевые ранения. Перед смертью Яна подверглась изнасилованию. После содеянного мужчина поджег спальню и скрылся с места преступления.

Скрылся на вишневой иномарке

Душегуба пока не нашли — ОМВД России по Белореченскому району сообщило, что Фошенко скрылся на автомобиле Ford Focus тёмно-красного цвета после совершения убийства. Также уточняется, что подозреваемый является уроженцем Воронежской области. У мужчины плотное телосложение, рост 175-180 сантиметров и русые волосы.

Фошенко Дмитрий Владимирович (Фото: пресс-служба МВД)

Telegram-канала «Жесть Воронеж» сообщил, что подозреваемый ранее работал в сфере охраны. Он вырос в воронежском посёлке Кантемировка, а затем переехал в областной центр. По некоторым сведениям, он служил в специальных войсках.

Семейный человек


Из соцсетей Фошенко можно сделать вывод, что он примерный семьянин: состоит в браке и воспитывает ребёнка.

Мужчина также увлекается британской фантастикой. В качестве статуса он указал фразу «Suum Cuique» (в переводе с латыни — «Каждому своё»).

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила маленькую дочь с отрубленной головой в собственной кровати. Что произошло на самом деле и кто мог убить третьклассницу — в материале «Радио 1».

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В Ставрополе мужчина выжил после удара ножом в голову подростком
19 декабря 2024, 15:58

Фото: istockphoto/zoka74

В Ставрополье мужчина получил серьезную травму в результате бытового конфликта с 17-летним подростком. Инцидент произошел во время ссоры, в ходе которой несовершеннолетний, поддавшись эмоциям, ударил мужчину ножом в лобную область головы. Об этом информирует РИА Новости.
Сразу после происшествия была вызвана бригада скорой помощи, что оказалось критически важным для спасения пострадавшего. Удар ножом в лобную долю мозга представляет собой экстремальное состояние, требующее не только срочной медицинской помощи, но и осторожности при транспортировке.

В больнице мужчину встретила команда высококвалифицированных специалистов, готовых к немедленному оперативному вмешательству. Благодаря слаженным действиям медиков и скорой помощи пострадавшему удалось выжить.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

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Лежала без лекарств неделю: Хозяин квартиры наотрез оказался взломать дверь, где умирала женщина
19 декабря 2024, 15:33

Фото: istock / DedMityay

41-летняя жительница Балашихи Евгения Колесник просила передать ей лекарства, а с 8 декабря перестала выходить на связь с родными.
Родственники просили собственника квартиры взломать дверь, но тот был в отпуске и отказался. Только когда он вернулся, было слишком поздно. Подробности трагического случая — в материале «Радио 1».

Перестала отвечать дочери

Евгения работала риелтором и снимала однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Алексеевская Роща». Девушка всегда была дружелюбна к соседям. Волноваться за нее стала дочь Кристина, проживающая в другом регионе.

Последний раз она разговаривала с матерью 4 декабря, та жаловалась на плохое самочувствие. Колесник страдала от наследственных заболеваний сердца. На следующий день дочь снова попыталась связаться с матерью, но безответно. 8 декабря Евгения зашла в соцсети, но не ответила на сообщения дочери.

Кристина сообщила об исчезновении матери в чате «Алексеевская Роща» и попросила проверить камеры видеонаблюдения в подъезде, чтобы узнать, могла ли она уехать, не предупредив. Оказалось, что камеры в доме отсутствуют.

Местные жители были обеспокоены судьбой соседки — начали звонить и стучать в дверь, но никто не отвечал.

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Хозяин отказался взламывать дверь

Вскоре кто-то вспомнил, что Евгения спрашивала в группе ЖК, может ли курьер сходить в аптеку за лекарствами. Это вызвало у всех тревожные подозрения.

Фото: istock / fotodrobik

Соседи вышли на контакт собственника квартиры, которую снимала Евгения, и связались с ним. Дочь попросила его приехать и проверить, что произошло с матерью. Но владелец сказал, что сейчас находится в другом городе в отпуске и не может приехать.
«Тогда я попросила его дать разрешение на вскрытие двери. Он сказал, что вскроют дверь, мамы там не будет, мы помчимся дальше, а что он будет делать с открытой квартирой? Отказался наотрез», — вспоминает девушка.

Заперто изнутри

Племянник Колесник написал заявление в правоохранительные органы, к делу подключились и поисковики. Однако женщины не было нигде. Вероятно, она не выходила из квартиры.

14 декабря собственник приехал в Балашиху. Квартира была заперта изнутри — тогда вызвали полицию и сотрудников МЧС.
«Когда вошли в квартиру, то увидели маму. Она лежала на кровати мертвая. Собственник был в шоке», — рассказывает Кристина.
Фото: istock / sreeyashlohiya

По результатам вскрытия будет установлена причина смерти женщины, они будут готовы через 2 недели.

18 декабря состоялось прощание с Евгенией, а затем кремация. Урну с прахом захоронили на родине погибшей — в городе Луганске, рядом с ее матерью.

Ранее сообщалось, что тело 15-летней девочки обнаружили в доме ее семьи в собственной постели. Оба родителя стали главными подозреваемыми и оказались на скамье подсудимых. Сначала им вынесли обвинительный приговор, однако потом полностью оправдали. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».

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Путин прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Путин: убийство генерал-лейтенанта Кириллова — это теракт
19 декабря 2024, 14:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова террактом, совершенным властями Украины.
«Это убийство совершенно способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан. Убивали журналистов, ваших коллег», — заявил Путин в рамках Прямой линии.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия ни разу не слышала осуждения этих террористических действий.

Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.

Подозреваемого в совершении теракта задержали в тот же вечер в Балашихе. Сегодня его привезли на место преступления для проведения следственных действий.

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Под Можайском фура столкнулась с самосвалом, пострадал один человек
19 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фура и гружёный щебнем самосвал столкнулись в Можайском городском округе на 124-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь», в аварии серьёзно пострадал водитель фуры, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы происшествия. На место сразу выехали спасатели. Выяснилось, что при столкновении кабину фуры сильно смяло, и ноги водителя оказались зажатыми искореженными конструкциями. В первую очередь спасатели обеспечили медикам доступ к пострадавшему, чтобы они оказали ему первую помощь, а потом занялись его деблокировкой», — говорится в сообщении.
Спасатели помощи гидравлического инструмента разобрали кабину фуры, освободили водителя — мужчину 1996 года рождения и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего с многочисленными травмами экстренно госпитализировали. Водитель самосвала не пострадал.

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#можайск
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#грузовик
#фура
#мособлпожспас
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Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде
19 декабря 2024, 13:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе своей ежегодной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин выразил серьезную озабоченность по поводу последствий разлива мазута с танкеров в Черном море, назвав это событие «экологической бедой».
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма. Оба судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. Первое судно затонуло, а второе село на мель и потеряло носовую часть.

В рамках мероприятия жители России смогут задать интересующие их вопросы президенту до конца прямой линии. В этом году впервые будет использован искусственный интеллект для обработки обращений. Кроме того, аккредитованные иностранные журналисты также получат возможность задать вопросы Владимиру Путину, что позволит расширить формат общения и привлечь внимание к важным вопросам, касающимся как России, так и международной повестки.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил амбициозные планы по восстановлению и развитию новых регионов страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыта причина столкновения двух поездов в Мурманской области
19 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/ denisgo

По предварительной информации, два поезда столкнулись в Мурманской области из-за самопроизвольного движения неисправного грузового состава, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», — обратил внимание собеседник агентства.

Представитель экстренных служб подчеркнул, что из-за этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое.

До этого задержали машиниста грузового поезда и его помощника, которых подозревали в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, передал RT.

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В Москве несовершеннолетний обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении
19 декабря 2024, 12:04

Фото: iStock/ galina-kovalenko

В Москве 17-летний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в том, что она совратила его, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Студент заявил, что возлюбленная склоняла его к употреблению наркотических веществ и спиртных напитков. На момент начала интимных отношений ему исполнилось лишь 14 лет.

Молодой человек обратил внимание, что встречался с дамой в её элитной квартире. До этого девушка заподозрила его в краже миллиона рублей, якобы лежащих в апартаментах в свободном доступе. Дочь нефтяника обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

После этого юноша выдвинул девушке встречное обвинение. Он утверждал, что дочь нефтяника содержала у себя притон.

Оценку словам обоих начали давать московские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в городе Гвардейске, расположенном под Калининградом, полицейские задержали двоих местных жителей, которые выращивали коноплю в подземном бункере.

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Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП с поездами в Мурманской области

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Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после ЧП с поездами в Мурманской области
19 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/sudok1

Состояние десяти пострадавших, в числе которых трое детей, после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее были задержаны машинист грузового поезда и его помощник, которых подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, пишет RT.

По последним данным, в результате ЧП два человека погибли, 14 были госпитализированы.

Накануне, 18 декабря, на станции Княжая произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, с товарным составом. В результате с рельсов сошло 19 вагонов. В пассажирском поезде находилось 326 человек.

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#поезда
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