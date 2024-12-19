Baza: в Абхазии застрелили парламентария

В Ставрополье мужчина получил серьезную травму в результате бытового конфликта с 17-летним подростком. Инцидент произошел во время ссоры, в ходе которой несовершеннолетний, поддавшись эмоциям, ударил мужчину ножом в лобную область головы. Об этом информирует РИА Новости.