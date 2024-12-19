Путин прокомментировал убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова террактом, совершенным властями Украины.
«Это убийство совершенно способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан. Убивали журналистов, ваших коллег», — заявил Путин в рамках Прямой линии.При этом глава государства подчеркнул, что Россия ни разу не слышала осуждения этих террористических действий.
Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте. Выжил только водитель Кириллова, который в этот момент находился за рулем автомобиля.
Подозреваемого в совершении теракта задержали в тот же вечер в Балашихе. Сегодня его привезли на место преступления для проведения следственных действий.
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