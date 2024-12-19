Предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления

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Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным издания, на месте убийства Кириллова сегодня будут проводиться следственные действия.
Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. Сегодня он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.
Накануне ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбанов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.
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Накануне ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбанов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.
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Элина Позднякова