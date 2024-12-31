Baza: в Белгородской области полиция разыскивает троих дезертиров с оружием

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В Белгородской области сотрудники полиции разыскивают троих дезертиров, которые самовольно покинули позиции с оружием. Об этом сообщает Baza.
«Полиция Белгородской области разыскивает троих дезертиров, покинувших позиции с оружием», — пишут в telegram-канале.
На поиск дезертиров направлен личный состав регионального УМВД. Отмечается, что военные сбежали с автоматами 30 декабря. Ими оказались рядовые штурмовой роты Ярослав Р., Владислав Ю. и Хафиз И.
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