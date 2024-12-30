Guardian: родителей убившего в школе 10 человек подростка осудили в Белграде

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Приговор получили родители убившего десятерых человек подростка в Белграде, пишут обозреватели The Guardian. По их информации, отца осудили на 14 лет тюрьмы, а мать — на три года.
«Обвиняемый Владимир Кечманович признан виновным в совершении уголовных преступлений, связанных с тяжким преступлением против общественной безопасности и пренебрежением и жестоким обращением с несовершеннолетним. Обвиняемая Миляна Кечманович признана виновной в пренебрежении и жестоком обращении с несовершеннолетним», — сказано в судебном решении.Гособвинение и защитники хотят обжаловать решение суда. Трагедия произошла весной прошлого года, когда 13-летний стрелок вошел в здание с оружием, застрелив охранника и девятерых учащихся.
Перед этим сообщалось, за что задержали троих мужчин в Клину.
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