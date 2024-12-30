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Трое мужчин задержаны за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Троих мужчин задержали за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину, проинформировали в региональном ГСУ СК. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.
«Фигуранты задержаны…» — сказано в сообщении.

Силовики добавили, что сначала монумент был осквернен подозреваемыми, а затем сожжен венок.



Перед этим стало известно о задержании актера театра и кино Алексея Яничева. Уточнялось, что у артиста нашли запрещенное вещество. Позже эксперты выяснили, что речь идет о кокаине. Мужчина признался, что наркотики принадлежат ему. Вес наркотиков не уточнялся.

Ранее на Яничева уже возбуждали уголовное дело.

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#новости
Стало известно о состоянии россиянки, проткнутой насквозь в Таиланде
Россиянка, проткнутая насквозь в ДТП в Таиланде, находится в тяжелом состоянии
30 декабря 2024, 19:03

Фото: iStock/peterscode

Россиянка, которая попала в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей), хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.

Из-за сложных ранений россиянке требуются дорогостоящие лечебные процедуры.

ЧП произошло на острове Пхукет в воскресенье, 22 декабря. Супруги Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода на арендованном мопеде ехали по дороге, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер. Он сбил женщину с мопеда и насквозь пробил ей ногу.

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#ампутация
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В Индии девочка практически неделю живет в скважине
India Times: в Индии уже шесть дней спасают упавшую в скважину девочку
30 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto/libin jose

Упавшую в скважину девочку практически неделю пытаются спасти индийские спасатели, передает издание India Times. Ребенка зовут Четна, ей три года, она оказалась в скважине глубиной свыше 200 метров и на 45 метрах под землей.
Операция по спасению проходит в штате Раджастхан в северо-западной части страны. Четна ничего не ела уже порядка 130 часов. Кроме того, ребенок не двигается.

В настоящее время специалисты смогли пробурить землю на глубину свыше полсотни метров. Спасатели хотят сделать туннель к скважине, где находится трехлетняя малышка.

Перед этим сообщалось, что подростку оторвало кисть петардой в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Трагедия произошла на фудкорте.

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#мир
#индия
#дети
#спасатели
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В Москве задержан известный актер
112: актера театра и кино Алексея Яничева задержали в Москве с кокаином
30 декабря 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Dzurag

С кокаином задержали актера театра и кино Алексея Яничева в Москве, передает Telegram-канал 112. Уточняется, что правоохранителями обнаружен сверток с неизвестным веществом, который был передан экспертам.
Артист сознался, что запрещенка, которую он купил еще весной, принадлежит ему. К слову, полицейские уже задерживали Яничева за случайное лишение жизни своего друга. Следователи пришли к выводу, что злого умысла не было, но дело все же возбудили.

До этого сообщалось, что в Москве задержали экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Уточнялось, что его разыскивают в республике по ряду статей.

Кроме того, стало известно об обысках в Главном автобронетанковом управлении Минобороны РФ.

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Mash: экс-глава Минобороны Армении Карапетян задержан в Москве
30 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/blinow61

Бывший глава армянского Минобороны Аршак Карапетян задержан в Москве, передает Telegram-канал Mash.
Официальную причину пока не назвали, однако известно, что задержанного разыскивают на родине по обвинению в незаконном предпринимательстве, а также в злоупотреблении властью и полномочиями.

Карапетян был министром обороны Армении в период с августа по ноябрь 2021 года. Он запомнился многим своими призывами попросить помощи для республики у российской стороны.

В настоящее время Карапетян возглавляет оппозиционное движение «Всеармянский фронт».

Перед этим сообщалось о проведении обысков в Главном бронетанковом управлении МО РФ. Читайте подробности в нашем материале.

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#новости
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В Главном бронетанковом управлении провели обыски
ТАСС: у замначальника ГАБТУ Шаленого изъяли телефон по делу о злоупотреблениях
30 декабря 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Akintevs

Мобильный телефон изъят у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ Сергея Шаленого в ходе обысков по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что офицер проходит по делу в качестве свидетеля.
Всего следователи провели свыше 15 обысков в управлении и по месту жительства его сотрудников. Изъяты также некие документы.

Перед этим сообщалось, что арестованного по делу о мошенничестве генерала Попова могут освободить из-под стражи, отправив в зону специальной военной операции уже в ближайшем времени. При этом известно о продолжении судебного разбирательства. Сейчас Попов ждет, пока оформят соответствующую документацию.

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#россия
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#криминал
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У еще одного самолета Boeing B737 корейской компании Jeju Air возникли проблемы с шасси
Yonhap: еще у одного самолета Jeju Air нашли проблемы с шасси вскоре после вылета
30 декабря 2024, 04:40

Фото: iStock/Chalabala

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с техническими проблемами с шасси вскоре после взлета. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Авиалайнер Boeing B737-800 выполнял рейс 7C101 из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Проблема была обнаружена экипажем спустя несколько минут после взлета, и самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

«Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — пишет агентство.
Ранее, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. Авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв, из 181 человека на борту погибло 179. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#самолет
#рейсы
#авиа южная корея
#происшествие
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Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода
29 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/Nenadpress

В торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде 13-летний подросток взорвал петарду и лишился кисти. Об этом сообщили в МЧС России.
Несчастный случай случился на фудкорте. Сидя там вместе с друзьями, подросток поджег петарду, в результате чего произошел взрыв.

Отмечается, что люди поблизости начали разбегаться, решив, что произошел теракт. По данным ведомства, пострадавший доставлен в больницу в стабильном состоянии, однако «все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство». Иные подробности в настоящее время уточняются.

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#тц
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Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
Генконсульство РФ: россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
29 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/solarseven

В результате нападения акулы в районе египетского города Марса-Алам граждане России не пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде.
В генконсульстве порекомендовали россиянам, отдыхающим в Египте, проявлять повышенную осторожность во время купания. В ведомстве также призвали неукоснительно следовать всем предписаниям властей страны, которые касаются запретов на купание, дайвинг и иные действия.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на курорте Египта акула напала на двух туристов, одного из них спасти не удалось. Уточняется, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

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#акула
#купание
#трагедия
#страны
#египет
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В Анапе зафиксировали новый выброс мазута
Оперштаб Краснодарского края: в Анапе заметили повторный выброс мазута
29 декабря 2024, 14:53

Фото: iStock/dehooks

В Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег. Об этом информирует Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что на месте инцидента работают 50 специалистов. По данным оперштаба, в течение дня планируется собрать нефтепродукты с прибрежной полосы и очистить всю территорию.

Напомним, на Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ.

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#уборка
#море
#нефть
#чёрное море
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