Трое мужчин задержаны за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину

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Троих мужчин задержали за сожжение венка на Вечном огне в подмосковном Клину, проинформировали в региональном ГСУ СК. В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.
«Фигуранты задержаны…» — сказано в сообщении.
Силовики добавили, что сначала монумент был осквернен подозреваемыми, а затем сожжен венок.
Перед этим стало известно о задержании актера театра и кино Алексея Яничева. Уточнялось, что у артиста нашли запрещенное вещество. Позже эксперты выяснили, что речь идет о кокаине. Мужчина признался, что наркотики принадлежат ему. Вес наркотиков не уточнялся.
Ранее на Яничева уже возбуждали уголовное дело.
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