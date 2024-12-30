Стало известно о состоянии россиянки, проткнутой насквозь в Таиланде

Фото: iStock/peterscode
Россиянка, которая попала в ДТП в Таиланде, сейчас находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
По словам мужа пострадавшей, страховки, размер которой составлял 50 тысяч евро (5,1 млн рублей), хватило лишь на первые неотложные операции, альтернативой которым была ампутация всей ноги. Мужчина рассказал, что общая сумма лечения составит 8,8 млн рублей.
Из-за сложных ранений россиянке требуются дорогостоящие лечебные процедуры.
ЧП произошло на острове Пхукет в воскресенье, 22 декабря. Супруги Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода на арендованном мопеде ехали по дороге, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер. Он сбил женщину с мопеда и насквозь пробил ей ногу.
Читайте также:
Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода
В Индии девочка практически неделю живет в скважине
Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
Из-за сложных ранений россиянке требуются дорогостоящие лечебные процедуры.
ЧП произошло на острове Пхукет в воскресенье, 22 декабря. Супруги Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода на арендованном мопеде ехали по дороге, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер. Он сбил женщину с мопеда и насквозь пробил ей ногу.
Читайте также:
Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода
В Индии девочка практически неделю живет в скважине
Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
Екатерина Коршунова