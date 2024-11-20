Baza: в Кирове прохожему выстрелили в лицо из ракетницы

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Юноша из Кирова оказался в больнице после замечания подросткам. Как сообщил Telegram-канал Baza, братья шли по улице Красина, когда пострадавший их окликнул и спросил, не являются ли они неформалами. Узнав, что ребята не относятся к субкультуре, прохожий остался недоволен.
«Он начал предъявлять одному из братьев за окрашенные волосы и широкие штаны», — сказано в материале.Подростки, со слов одного из них, не хотели конфликтовать, но молодой человек стал приближаться. В результате один из ребят выстрелил прохожему в лицо из ракетницы.
Братья сбежали с места инцидента, а пострадавший госпитализирован. Подростков задержали.
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Никита Кротов