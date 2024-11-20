В Подмосковье мигрант до смерти забил 5-месячную дочь: подробности страшного происшествия в Люберцах

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19 ноября в подмосковных Люберцах мигрант из Таджикистана забил до смерти свою 5-месячную дочь из-за того, что его раздражал плачь. Подробности случившегося в материале «Радио 1».
Оба родителя погибшего ребенка — мигранты
Мать ребенка приехала из Украины, отец — из Таджикистана. От первого брака у женщины осталось двое детей. От нового мужчины она родила еще двоих, самому младшему на момент трагедии было 5 месяцев. Семья из пяти человек проживала в съемной квартире площадью 30 квадратных метров.
ИА Регнум пишет, что муж заставлял всю семью жить «по законам шариата». Согласно заявлениям родственников матери убитого ребенка, муж запирал их в доме, отнимал у нее и детей телефоны, не позволяя им звонить и общаться с родными. Кроме того, он принуждал их жить по мусульманским законам.
Убил из-за плача
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По предварительной информации, мать отошла в магазин, ребенок проснулся и начал плакать. Отец сильно рассердился из-за не унимающийся малышки и что бы она замолчала избил ее. Ребёнку были нанесены множественные удары по голове несовместимые с жизнью. Тело малышки сейчас направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.
По возвращению домой мать вызвала медиков. МКRU пишет, что женщина рассказывала историю про бусину, якобы ребенок ей подавился. Был ли этот рассказ покрывательством мужа или только предположением о случившимся с дочерью выяснит следствие.
Сейчас 26-летний Муроджон задержан. На допросе он сознался правоохранителем в убийстве своей дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, мужчина находится на территории России нелегально, временная регистрация у него закончилась 1 ноября.
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Елена Генералова