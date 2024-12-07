Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств

Фото: istockphoto/ipopba
Во всей Латинской Америке обсуждают фотографии задержанной в Колумбии 23-летней серийной убийцы по прозвищу Кукла. Карен Хуелита Охеда Родригес была арестована 5 декабря.
Девушке предъявляют обвинения в заказных убийствах в муниципалитете Барранкабермеха, сообщает телеграм-канал Baza. По информации колумбийских СМИ, Карен вступила в преступную группировку Los de la M в 18 лет, еще будучи школьницей. За пять лет она сделала внушительную карьеру «благодаря железному характеру и волевым решениям» и стала элитным киллером.
Фото: телеграм-канал Baza
Однако задержали Куклу за убийство её бывшего бойфренда по более личным причинам — он был должен ей денег. При этом девушку проверяют на причастность к ряду других убийств. Следствие сообщает, что она решила убрать бывшего, когда убедилась, что долг с него получить не удастся. Кукла пошла на дело вместе со своей коллегой по прозвищу Горда Сикария (Толстая Киллерша). Пишут, что в момент убийства Карен дрогнула и не смогла нажать на курок, поэтому парень был убит Толстой Киллершей, а совсем не элитной.
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Фото: телеграм-канал Baza
Однако задержали Куклу за убийство её бывшего бойфренда по более личным причинам — он был должен ей денег. При этом девушку проверяют на причастность к ряду других убийств. Следствие сообщает, что она решила убрать бывшего, когда убедилась, что долг с него получить не удастся. Кукла пошла на дело вместе со своей коллегой по прозвищу Горда Сикария (Толстая Киллерша). Пишут, что в момент убийства Карен дрогнула и не смогла нажать на курок, поэтому парень был убит Толстой Киллершей, а совсем не элитной.
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Александр Бойцов