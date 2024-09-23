Убил, расчленил и растворил в кислоте: Как химик из Петербурга расправился с девушкой

Фото: istockphoto/Im Yeongsik
Стали известный жуткие подробности истории с питерским химиком, который убил, расчленил и растворил девушку в кислоте. Выяснилось, что убийца сам во всем сознался бывшей жене.
После убийства 21-летней возлюбленной 36-летний Михаил отправил голосовое сообщение бывшей жене, где рассказал все: как расчленил тело, вылил кровь в ванну, собрал куски туловища в бочку и залил кислотой. Услышав признание, шокированная женщина сразу позвонила в полицию, сообщает канал SHOT.
Маньяка поймали через пару часов в аэропорту Калининграда, куда он успел улететь, в надежде скрыться от правоохранительных органов. Бочку с кусками тела нашли в машине Toyota Will Сypha, которую Михаил оставил на парковке аэропорту Петербурга. В квартире убийцы обнаружили канистру с перекисью водорода.
Сейчас следствие выясняет, какую кислоту использовал маньяк, чтобы растворить тело. Известно, что мужчина увлекался химией, а также занимался ремонтом оборудования. Активно вел соцсети, где в одном из видео шутил пошутил, что может копать и закопать.
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Маньяка поймали через пару часов в аэропорту Калининграда, куда он успел улететь, в надежде скрыться от правоохранительных органов. Бочку с кусками тела нашли в машине Toyota Will Сypha, которую Михаил оставил на парковке аэропорту Петербурга. В квартире убийцы обнаружили канистру с перекисью водорода.
Сейчас следствие выясняет, какую кислоту использовал маньяк, чтобы растворить тело. Известно, что мужчина увлекался химией, а также занимался ремонтом оборудования. Активно вел соцсети, где в одном из видео шутил пошутил, что может копать и закопать.
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Лия Мурадьян