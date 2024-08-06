Крупный пожар произошел после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

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В республике Коми на нефтеперерабатывающем заводе в городе Усинск произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. На предприятии объявили эвакуацию, говорится в сообщении.
На опубликованном изданием видео можно заметить пожар и крупный столб черного дыма, который поднимается над заводом.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в городском ЕДДС агентству РИА Новости. Других подробностей в диспетчерской не назвали, однако сам факт возгорания подтвердили, добавив, что на месте уже дежурят медики.
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«Усинск. Где-то линия загорелась. Жесткое возгорание, утечка, взрыв был», — говорит за кадром автор видео.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в городском ЕДДС агентству РИА Новости. Других подробностей в диспетчерской не назвали, однако сам факт возгорания подтвердили, добавив, что на месте уже дежурят медики.
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Данил Пономарев