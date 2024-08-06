Трагедия в Башкирии: взрыв на заводе, есть погибшие

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В Башкирии, в городе Стерлитамак, на территории завода «Авангард» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился 5 августа, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на «Ростех».
По информации издания, взрыв произошел в цехе, где сотрудники подрядной организации «Рустех» занимались демонтажем старого трубопровода при помощи безогневой резки. Погибли все члены бригады, которые проводили работы. Цех, в котором произошел инцидент, был подготовлен к сносу, что также отмечает «РБК Уфа».
Следственное управление по Башкирии уточнило, что причиной взрыва стала воспламенившаяся газовоздушная смесь. Все погибшие получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и других экстренных служб. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.
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Следственное управление по Башкирии уточнило, что причиной взрыва стала воспламенившаяся газовоздушная смесь. Все погибшие получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и других экстренных служб. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.
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Елена Перлова