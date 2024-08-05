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В Харькове разгорелся мощный пожар на предприятии «Турбоатом»

05 августа 2024, 19:02
Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Харькове крупный пожар произошел на территории предприятия по производству турбин для атомных, тепло- и гидроэлектростанций «Турбоатом». Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
«В Харькове пожар на территории "Турбоатома". Это одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий», — говорится в сообщении украинского издания.

При этом уточняется, что загорелось устройство для охлаждения воды в деревянном помещении, которое не используется уже более 20 лет.


Уточняется, что возгорание было оперативно локализовано.

При этом сообщений о прилетах в Харькове не было, предполагается, что пожар возник из-за технической неисправности.

Ранее «Турбоатом» входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

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