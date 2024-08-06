Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Фото: istock / Oleksiy Samsonov
В Москве на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково в жилой пятиэтажке раздался взрыв. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, пока известно о двух пострадавших.
Издание отмечает, что предварительной причиной взрыва является газ. На месте работают экстренные службы.
Официальных сведений пока не поступало.
Ранее сообщалось, что следователи задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс» по делу об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Официальных сведений пока не поступало.
Ранее сообщалось, что следователи задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс» по делу об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак