«Две недели без света»: в Тверской области борются с последствиями снежного циклона

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В Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Румянцев. По его информации, на данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.
«Думаю, что такое массовое отключение электричества в Калининском округе впервые. Охранная зона ЛЭП была расчищена, что нельзя сказать про зону государственного лесного фонда. Деревья накрыли собой линии электропередачи, повредив старые опоры, а также новые самонесущие изолированные провода. <…> В данный момент в восстановлении задействовано 20 бригад от РЭС, работы ведутся круглосуточно», — поделился чиновник в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем стало известно, что российские конструкторы разработали БПЛА «Гаргулья», предназначенный для мониторинга линий электропередачи. Как сообщил коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев в беседе с RT, дрон на 60% собран из отечественных материалов, а аналогов беспилотнику со схожими характеристиками попросту нет.
«Дрон будет использоваться в первую очередь в труднодоступных местах, таких как горные массивы, переходы через водные преграды, там, где классическим методом обследование провести или невозможно, или весьма затратно», — подчеркнул он.Читайте также:
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