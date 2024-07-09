Baza: В Москве нашли мертвым немецкого топ-менеджера горнодобывающей компании

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В одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Титтнера. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По их данным, тело руководителя ГРК Черногорская нашли сегодня утром, 9 июля, у него дома в башне Neva Towers.
Сообщается, что Риттнер ранее занимал пост зампредседателя правления «Евразийской Группы» и руководящий пост в консалтинговой компании PwC.
Издание уточняет, что топ-менеджер не пришел на работу утром, коллеги забеспокоились и решили навестить его, но дверь им никто не открыл, а когда квартиру вскрыли сотрудники МЧС, внутри нашли тело Риттнера. По предварительной информации «Базы», смерть руководителя не носит криминального характера.
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