СК: ректора БФУ Федорова с его замом подозревают в присвоении 18 млн рублей

Холодящие кровь преступления самых кровавых серийных маньяков, таких как Пичушкин, Попков, Спесивцев и Чикатило, известны всем жителям нашей большой страны. Но есть и те имена, которые по тем или иным причинам остались неизвестны широкой публике.