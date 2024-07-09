СК: ректора БФУ Федорова с его замом подозревают в присвоении 18 млн рублей

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В присвоении 18 миллионов рублей подозревают ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова, а также его заместителя Елену Мялкину. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
«Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», — пояснили там.
По информации следователей, Федоров с Мялкиной могли пользоваться схемой с так называемыми «денежными поощрениями», что дало им возможность присвоить больше 18 миллионов. Уточняется, что фигуранты могли получать эти средства в период с февраля 2022 по июнь текущего года.
Ранее сообщалось, что Федорова подозревали во взятке на сумму более 600 тысяч рублей. Пресс-служба БФУ уже подтвердила его задержание.
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