Стали известны новые подробности нападения мигрантов на ведущую «Матч ТВ»

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Стали известны новые подробности нападения трех мигрантов на ведущую «Матч ТВ». Как сообщает RT, на журналистку набросились со спины, когда она вышла с работы в Останкино и решила посидеть на скамейке возле пруда. Издание также опубликовало видео с места нападения.
По данным агентства, девушка упала между кустами и скамейкой, после чего ей закрыли рот ладонью и изнасиловали. Чуть позже ведущей удалось сбежать от нападавших и вызвать полицию.
После звонка от пострадавшей силовики сразу начали прочесывать местность, задержали одного, через несколько часов – второго, а третьего нашли по камерам видеонаблюдения, рассказал RT замначальника полиции МВД России по Останкинскому району капитан Андрей Полетахин.
В издании уточняют, что задержанные, граждане Узбекистана, легально работавшие на стройке, в тот день выпили. В изнасиловании признался лишь один из них, остальные заверяют, что просто смотрели, отметили в RT.
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После звонка от пострадавшей силовики сразу начали прочесывать местность, задержали одного, через несколько часов – второго, а третьего нашли по камерам видеонаблюдения, рассказал RT замначальника полиции МВД России по Останкинскому району капитан Андрей Полетахин.
В издании уточняют, что задержанные, граждане Узбекистана, легально работавшие на стройке, в тот день выпили. В изнасиловании признался лишь один из них, остальные заверяют, что просто смотрели, отметили в RT.
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Данил Пономарев