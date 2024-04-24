Над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа

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Беспилотник реактивного типа уничтожен над Воронежской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале, разрушений на земле нет.
«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал Гусев.Поимо этого, региональный глава добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.
Информацию также подтвердили в Минобороны, назвав это попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением дрона.
Ранее сообщалось, что при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак