Baza: В Москве студенты РАНХиГС устроили массовую драку с поножовщиной

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В Москве подрались студенты РАНХиГС — двое участников драки уехали в больницу с ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации канала, конфликт произошел днём 15 января около студенческого общежития на Волгоградском проспекте. Один из участников драки рассказал, что студенты стояли рядом с рестораном KFC, когда к ним подошёл неизвестный и грубо потребовал сигарету. Молодые люди не одобрили такой подход и также грубо ему ответили. В результате две компании начали конфликтовать.
В драке принимали участие больше десяти человек. Почти все участники были студентами РАНХиГС. Двоих из них понадобилась медицинская помощь после ножевых ранений.
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