Гусев: В результате ночной атаки на Воронеж пострадали 35 квартир

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В результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир, об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной», - прокомментировал ситуацию Гусев.
Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.
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Евгения Парфентьева