Spiegel: неизвестные дроны шли за патрульным судном полиции ФРГ в Северном море

30 мая 2025, 22:57

Фото: istockphoto/jonachan

Патрульное судно федеральной полиции ФРГ сопровождали неизвестные дроны в Северном море. По данным журнала Spiegel, техника якобы могла принадлежать России, однако тому нет никаких доказательств.