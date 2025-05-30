Spiegel: неизвестные дроны шли за патрульным судном полиции ФРГ в Северном море
Патрульное судно федеральной полиции ФРГ сопровождали неизвестные дроны в Северном море. По данным журнала Spiegel, техника якобы могла принадлежать России, однако тому нет никаких доказательств.
По информации СМИ, все произошло вскоре после полуночи 17 мая, когда патрульный корабль BP 81 Potsdam, по утверждению журналистов, наблюдал за судном РФ, которое направлялось в Бельгию к северу от острова Боркум. Полицейские сообщили о семи аппаратах, которые сопровождали патрульное и грузовое суда практически три часа, отмечает издание.
Правоохранители обратились к властям Бельгии, запросив досмотр грузового судна в порту назначения, но проверка по данным СМИ, не выявила признаков использования дронов.
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