Медведь напал на женщину с собакой в Словении

В Словении медведь нанес тяжелые травмы женщине на прогулке по лесу с собакой
Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Тяжелые травмы во время прогулки с собакой в Словении получила женщина в результате нападения медведя. Как пишет CBS News, все произошло в Скофлице на окраине леса в десяти километрах от Лубляны.



Хищник напал на пострадавшую, а затем убежал в чащу. Власти призвали местных жителей избегать прогулок по лесу и предупредили об опасности. Полиция сообщила, что женщину госпитализировали с критическими травмами.

С 2019 года медведи убили больше ста домашних животных. Два нападения хищников зафиксировали в 2022 году. В 2023 году медведицей был убит 26-летний Андреа Папи во время пробежки в альпийских предгорьях на севере Италии.


Никита Кротов

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