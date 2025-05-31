Медведь напал на женщину с собакой в Словении

31 мая 2025, 13:19

В Словении медведь нанес тяжелые травмы женщине на прогулке по лесу с собакой

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Тяжелые травмы во время прогулки с собакой в Словении получила женщина в результате нападения медведя. Как пишет CBS News, все произошло в Скофлице на окраине леса в десяти километрах от Лубляны.