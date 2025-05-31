Медведь напал на женщину с собакой в Словении
Тяжелые травмы во время прогулки с собакой в Словении получила женщина в результате нападения медведя. Как пишет CBS News, все произошло в Скофлице на окраине леса в десяти километрах от Лубляны.
Хищник напал на пострадавшую, а затем убежал в чащу. Власти призвали местных жителей избегать прогулок по лесу и предупредили об опасности. Полиция сообщила, что женщину госпитализировали с критическими травмами.
С 2019 года медведи убили больше ста домашних животных. Два нападения хищников зафиксировали в 2022 году. В 2023 году медведицей был убит 26-летний Андреа Папи во время пробежки в альпийских предгорьях на севере Италии.
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