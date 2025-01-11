Baza: В Нижнекамске горит нефтезавод на фоне угрозы атаки БПЛА

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В городе Нижнекамск в Республике Татарстан возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» (Татарский нефтеперерабатывающий комплекс). В городе звучат сигналы воздушной тревоги.
Горит одна из колонн предприятия, сообщает телеграм-канал Baza. По словам очевидцев, на территории завода проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия в российском городе нет.
Как сообщает телеграм-канал, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). МЧС разослало соответствующие уведомления местным жителям. Их просят оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нефтекамска введён план «Ковёр», подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов.
Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.
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Как сообщает телеграм-канал, в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). МЧС разослало соответствующие уведомления местным жителям. Их просят оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нефтекамска введён план «Ковёр», подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов.
Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.
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Александр Бойцов