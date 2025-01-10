Под Ростовом ликвидировали открытое горение на промпроизводстве после атаки БПЛА

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Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории производственного предприятия, которое находится в селе Крым в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Слюсарь отметил, что в данный момент проводится проливка конструкций.
Уточняется, что в 7:35 мск специалисты полностью потушили пожар в селе Чалтырь, где горели частный жилой дом и несколько машин.
Напомним, в ночь на пятницу, 10 января, Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. Согласно информации Минобороны РФ, над регионом были уничтожены 16 дронов.
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Уточняется, что в 7:35 мск специалисты полностью потушили пожар в селе Чалтырь, где горели частный жилой дом и несколько машин.
Напомним, в ночь на пятницу, 10 января, Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. Согласно информации Минобороны РФ, над регионом были уничтожены 16 дронов.
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Екатерина Коршунова