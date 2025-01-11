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Четыре человека спасены при пожаре в административном здании в подмосковной Яхроме. Об этом сообщили в МЧС.
На Вокзальной улице горит административное здание на 1 000 квадратах. Сотрудники ведомства спасли 4 человек.
Отмечается, что на месте происшествия работают более 40 специалистов и 11 единиц техники. Иные подробности уточняются.
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