В Краснодаре скончался ребенок после нескольких дней с высокой температурой

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В Краснодаре скончался четырехмесячный ребенок на фоне высокой температуры, которая держалась несколько дней. Родители младенца, считая, что у него начали прорезаться зубки, не вызывали скорую помощь.
Как сообщает SHOT, температура малыша некоторое время держалось в пределах 37 градусов, но затем она начала расти. Родители не обращались к врачам, так как считали это обычной реакцией на прорезывание зубов. Лишь через три дня малышу вызвали скорую.
Ребенок был доставлен в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, малыш умер от менингита.
В середине апреля в Санкт-Петербурге скончалась девятимесячная девочка. Мать ребенка оставила ее с подругой, а сама отправилась на работу. По возвращении она обнаружила свою дочь мертвой, а подруга исчезла. Внешних признаков насилия у ребенка обнаружено не было. Позже подругу-няню нашли. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Ребенок был доставлен в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, малыш умер от менингита.
В середине апреля в Санкт-Петербурге скончалась девятимесячная девочка. Мать ребенка оставила ее с подругой, а сама отправилась на работу. По возвращении она обнаружила свою дочь мертвой, а подруга исчезла. Внешних признаков насилия у ребенка обнаружено не было. Позже подругу-няню нашли. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Самиров Рамиль