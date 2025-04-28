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В Краснодаре скончался ребенок после нескольких дней с высокой температурой

В Краснодаре скончался четырехмесячный ребенок из-за воспаления
Фото: iStock/ sudok1

Фото: iStock/ sudok1

В Краснодаре скончался четырехмесячный ребенок на фоне высокой температуры, которая держалась несколько дней. Родители младенца, считая, что у него начали прорезаться зубки, не вызывали скорую помощь.
Как сообщает SHOT, температура малыша некоторое время держалось в пределах 37 градусов, но затем она начала расти. Родители не обращались к врачам, так как считали это обычной реакцией на прорезывание зубов. Лишь через три дня малышу вызвали скорую.

Ребенок был доставлен в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, малыш умер от менингита.

В середине апреля в Санкт-Петербурге скончалась девятимесячная девочка. Мать ребенка оставила ее с подругой, а сама отправилась на работу. По возвращении она обнаружила свою дочь мертвой, а подруга исчезла. Внешних признаков насилия у ребенка обнаружено не было. Позже подругу-няню нашли. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Названа причина массового отключения электричества в Испании и Португалии
Reuters: аварию в Португалии вызвало редкое атмосферное явление в Испании
28 апреля 2025, 18:33

Фото: istockphoto/TebNad

Редкое атмосферное явление вызвало аварию в системе испанского электроснабжения, которая привела к перебоям с электричеством в Португалии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оператора электросетей Португалии REN.
«Португальский оператор электросетей REN заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову», — сказано в материале.

О массовом отключении света со связью сообщалось сегодня днем. Журналисты телеканала La Sexta отмечали, что без электроэнергии остались сотни предприятий и домов. Упоминались Мадрид, Барселона и другие города. Авария со светом парализовала движение.

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#мир
#португалия
#испания
#электричество
#новости
#отключение
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В Москве подросток пришел в школу с палками, чтобы отомстить за двойку
В Москве задержали школьника, который хотел отомстить за двойку
28 апреля 2025, 18:06

Фото: iStock/Dzurag

В Москве прошло задержание школьника, который пришел в образовательное учреждение с палками в руках. Инцидент случился на Северном бульваре в Отрадном.
Как сообщается, парень находится на домашнем обучении, так как у него имеются проблемы с психическим здоровьем. Недавно мальчик получил двойку по одному из предметов. Данный факт вывел его из себя и он решил высказать свое недовольство учителю. В качестве аргументов учащийся взял с собой палки.

Мальчика с посторонними предметами в руках заприметил охранник школы, который и нажал тревожную кнопку. На место прибыли бойцы Росгвардии. Неудавшийся мститель попытался скрыться, но его быстро догнали. При задержании один из сотрудников получил травму руки.

Строгих мер в отношении несовершеннолетнего не предполагается из-за его психического состояния здоровья.

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#школы
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#полиция
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Против экс-замглавы управления имуществом Минобороны России открыли дело
СК открыл дело о хищении свыше 240 миллионов рублей при гособоронзаказе
28 апреля 2025, 18:01

Фото: istockphoto/blinow61

Дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 240 миллионов рублей открыли в отношении экс-замглавы управления имуществом Минобороны России Олега Васенина. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о хищении госимущества в особо крупном размере.
По информации следователей, Васенин отвечал за исполнение контракта между Управлением имущества спецпроектов МО РФ и ООО «Транслом» по оказанию услуг приемки вторсырья в 2022 году. Отмечено, что фигурант предоставил ложные документы о цене вторсырья и совершил хищение бюджетных денег в указанном размере. Сейчас Васенин арестован по ходатайству военного следователя.

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Журналистка-иноагент Таратута* объявлена в розыск
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Таратуту*
28 апреля 2025, 17:14

Фото: istockphoto/???? ??????

В розыск объявлена журналистка-иноагент Юлия Таратута*, информирует МВД России. На сайте ведомства сказано, что в отношении ведущей открыто уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
Статья, по которой ищут журналистку, неизвестна. Перед этим глава пресс-службы столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова говорила в беседе с РИА Новости, что против Таратуты* ведется дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента.

По информации следователей, проживающая за рубежом ведущая не дала информацию, которая необходима по закону об иноагентах. Данные нужно было предоставить не позже середины января.

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#мир
#россия
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Студента-девственника обвинили в изнасиловании 14-летней девочки в Ульяновске
28 апреля 2025, 16:59

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Ульяновске полиция задержала 18-летнего студента, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, передает «73 онлайн».
По словам молодого человека, школьница пытается отомстить ему за расставание, которое произошло еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Студент заявил, что до сих пор является девственником.

Уточняется, что молодого человека арестовали на два месяца. 14-летняя заявительница рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она действительно состояла в отношениях с задержанным, однако в октябре он агрессивно отреагировал на отказ в близости. По ее заверению, студент угрожал проломить девочке голову, если она не вступит с ним в интимные отношения.

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