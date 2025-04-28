В Москве подросток пришел в школу с палками, чтобы отомстить за двойку

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В Москве прошло задержание школьника, который пришел в образовательное учреждение с палками в руках. Инцидент случился на Северном бульваре в Отрадном.
Как сообщается, парень находится на домашнем обучении, так как у него имеются проблемы с психическим здоровьем. Недавно мальчик получил двойку по одному из предметов. Данный факт вывел его из себя и он решил высказать свое недовольство учителю. В качестве аргументов учащийся взял с собой палки.
Мальчика с посторонними предметами в руках заприметил охранник школы, который и нажал тревожную кнопку. На место прибыли бойцы Росгвардии. Неудавшийся мститель попытался скрыться, но его быстро догнали. При задержании один из сотрудников получил травму руки.
Строгих мер в отношении несовершеннолетнего не предполагается из-за его психического состояния здоровья.
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Мальчика с посторонними предметами в руках заприметил охранник школы, который и нажал тревожную кнопку. На место прибыли бойцы Росгвардии. Неудавшийся мститель попытался скрыться, но его быстро догнали. При задержании один из сотрудников получил травму руки.
Строгих мер в отношении несовершеннолетнего не предполагается из-за его психического состояния здоровья.
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Самиров Рамиль