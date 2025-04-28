Посетителей «Бургер-Кинга» обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете

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Трех посетителей ресторана «Бургер-Кинг» в Москве обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете заведения. Как пишет Mash, все произошло 25 апреля в ТЦ «Шагал». Вячеслав, Эрдни и Очир в возрасте 24, 37 и 38 лет соответственно познакомились с будущей жертвой за несколько минут до инцидента.
Пока двое разговаривали с женщиной (матерью жертвы), третий уводил девушку-инвалида с шизотипическим расстройством в туалет. Неладное заподозрил один из уборщиков и рассказал обо всем матери потерпевшей, но та не отреагировала. Позже персонал отбил несчастную у злоумышленников, а менеджер вызвал полицейских. Уточняется, что жертва, скорее всего, могла не понимать всей сути происходящего. Известно, что трое мужчин приехали из Калмыкии.
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Никита Кротов