Верховный суд утвердил недопуск Дунцовой кандидатом на президентских выборах

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Согласно решению Верховного суда, самовыдвиженка Екатерина Дунцова не будет допущена до президентских выборов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
В ЦИК заявили, что правила создания группы избирателей были нарушены. В документах не хватало копий паспортов, в протоколе собрания участников личные данные были указаны неверно, а количество голосующих не зафиксировал нотариус.
Дунцова настаивала, что выявленные ошибки носят технический характер и просила суд не уделять особое внимание формализмам.
Напомним, выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года.
Прежде избирательный комитет сообщил о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента. Подробности в материале «Радио 1».
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Дунцова настаивала, что выявленные ошибки носят технический характер и просила суд не уделять особое внимание формализмам.
Прежде избирательный комитет сообщил о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента. Подробности в материале «Радио 1».
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Анастасия Крестьянова