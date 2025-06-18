Китайский 9D-кинотеатр покалечил туристов из Благовещенска
В Китае российские туристы сломали ноги в 9D-кинотеатре
Российские туристы из Благовещенска, приехавшие в китайский Хэйхэ на концерт, получили травмы в 9D-кинотеатре. По словам пострадавших, во время сеанса сломалось около половины кресел, и зрители стали падать.
По информации Mash, один из туристов получил серьезный перелом ноги, а его семья — ушибы. Несмотря на травмы, в китайской больнице операцию делать не стали, ограничившись бандажом и обезболивающим. Семья вернулась в Россию, получив компенсацию.
Пострадавшие отмечают, что претензий к организаторам не имеют.
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