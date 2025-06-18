Китайский 9D-кинотеатр покалечил туристов из Благовещенска

18 июня 2025, 10:43

В Китае российские туристы сломали ноги в 9D-кинотеатре

Фото: iStock / AlexanderLipko

Российские туристы из Благовещенска, приехавшие в китайский Хэйхэ на концерт, получили травмы в 9D-кинотеатре. По словам пострадавших, во время сеанса сломалось около половины кресел, и зрители стали падать.