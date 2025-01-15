МЧС: в Дагестане загорелся мебельный цех, мощный огонь добрался до жилого дома

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В городе Хасавюрт, Дагестан, произошел масштабный пожар в двухэтажном здании мебельного цеха. По данным Telegram-канала МЧС России, площадь возгорания составляет около 1 500 квадратных метров.
Огонь успел перекинуться на соседний жилой дом, что значительно усложнило работу пожарных. В настоящее время устанавливаются масштабы ущерба и принимаются меры для предотвращения дальнейшего распространения огня.
Сотрудники МЧС ведут активные работы по тушению пожара. О пострадавших или причинах возгорания информация пока не поступала.
Ранее сообщалось, что вечером 14 января 2025 года в городе Черемхово Иркутской области произошел взрыв в пункте выдачи маркетплейса Wildberries.
Неизвестный мужчина в балаклаве зашел в помещение ПВЗ, оставил подожженный предмет у двери и скрылся. Его действия зафиксировала камера наблюдения.
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Сотрудники МЧС ведут активные работы по тушению пожара. О пострадавших или причинах возгорания информация пока не поступала.
Ранее сообщалось, что вечером 14 января 2025 года в городе Черемхово Иркутской области произошел взрыв в пункте выдачи маркетплейса Wildberries.
Неизвестный мужчина в балаклаве зашел в помещение ПВЗ, оставил подожженный предмет у двери и скрылся. Его действия зафиксировала камера наблюдения.
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В Башкирии мужчина убил и расчленил возлюбленного своей бывшей сожительницы
Мария Моисеева